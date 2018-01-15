Букмекер bwin запустил акцию к теннисному турниру Australian Open

Букмекерская компания bwin объявила о начале акции «Теннисное безумие», по итогам которой все участники получат «фрибеты» (FreeBet) разного номинала, сообщается на сайте компании.

Новая акция приурочена к стартовавшему 15 января в Мельбурне турниру серии «Большого шлема» — Australian Open.

Участие в акции могут принять все зарегистрированные клиенты bwin.ru, которые заключат пари на матчи с коэффициентом не ниже 1,5. В зачет идут все пари типа «Ординар» на события в мужском и женском одиночных разрядах. «Пари в любое время суток. В прематче и в лайве. Пари на любые суммы. Суммируются все пари, как выигрышные, так и проигрышные», — отмечается на сайте.

По окончании акции всем участникам в зависимости от их игровой активности bwin будут начислены фрибеты номиналом от 100 до 5000 рублей.

Букмекер bwin официально начал работу в России 27 ноября 2017 года, став первым в истории международным букмекером, начавшим прием интерактивных ставок у российских клиентов. Компания bwin основана в 1997 году, бренд принадлежит игровому холдингу GVC. Партнерские соглашения с брендом bwin имеет ряд европейских футбольных клубов, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие.

