Букмекер bwin объявил о запуске приложения для Android

Букмекер bwin объявил о запуске полнофункционального приложения для устройств на базе операционной системы Android. Релиз версии для iOS ожидается в течение ближайших недель. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Мы рады сообщить об окончании работ по тестированию и отладке приложения для Android, и теперь оно доступно всем нашим клиентам. Приложение для iOS в данный момент проходит проверку в App Store — в самое ближайшее время оно будет доступно», — отметил гендиректор bwin в России Дмитрий Сергеев.

В приложении весь базовый функционал сайта адаптирован для использования с мобильного устройства. Клиенту доступен личный кабинет и регистрация в bwin, реализованы функции внесения депозита или вывода средств. Приложение отличается более высокой скоростью работы в сравнении с мобильной версией сайта.

bwin официально начал работу в России 27 ноября, став первым в истории международным букмекером, начавшим прием интерактивных ставок у российских клиентов.