Северокорейской поп-группе предложили спеть на Олимпиаде

Женская поп-группа из Северной Кореи может выступить на зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает The Guardian.

Предполагается, что члены коллектива под названием Moranbong Band пересекут границу пешком. Им будет запрещено исполнять пропагандистские песни.

Во время Олимпиады Южную Корею также посетит оркестр из КНДР, который насчитывает 140 участников. Отмечается, что всех музыкантов, которые могут выступить на соревнованиях, лично отбирал лидер страны Ким Чен Ын.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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