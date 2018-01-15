Бьорндалена оставили без Олимпиады

Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален пропустит зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенхчхане. Об этом сообщает портал VG.
43-летний спортсмен не вошел в итоговый состав сборной Норвегии. Он не сумел квалифицироваться на Игры, показав недостаточно высокие результаты на подготовительных соревнованиях.
10 января Бьорндален финишировал 42-м в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге и потерял шансы выполнить условия отбора на Олимпиаду-2018. Ему нужно было попасть в шестерку лучших в одной из личных гонок Кубка мира или дважды попасть в топ-12, но он ни разу не сумел подняться выше 18-го места.
Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, Игры в Пхенчхане могли стать для него седьмыми в карьере. Он неизменно участвовал в Олимпиадах с 1994 года.