Бьорндалена оставили без Олимпиады

Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален пропустит зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенхчхане. Об этом сообщает портал VG.

43-летний спортсмен не вошел в итоговый состав сборной Норвегии. Он не сумел квалифицироваться на Игры, показав недостаточно высокие результаты на подготовительных соревнованиях.

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10 января Бьорндален финишировал 42-м в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге и потерял шансы выполнить условия отбора на Олимпиаду-2018. Ему нужно было попасть в шестерку лучших в одной из личных гонок Кубка мира или дважды попасть в топ-12, но он ни разу не сумел подняться выше 18-го места.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, Игры в Пхенчхане могли стать для него седьмыми в карьере. Он неизменно участвовал в Олимпиадах с 1994 года.

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