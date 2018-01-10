Бьорндалена захотели взять на Олимпиаду за былые заслуги

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выразил надежду, что его партнер по сборной восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален сумеет отобраться на Олимпийские игры 2018 года в Пхенхчане. Слова спортсмена приводит норвежское издание NRK.

«Это очень особенная ситуация. До нынешнего сезона никто такого не видел. Мы знаем, каким опытом он обладает, и если кто и должен попасть в команду за прошлые заслуги, то это Бьорндален», — заявил биатлонист.

По мнению Бе, норвежские атлеты в нынешнем сезоне находятся на высоком уровне. «Когда борьба за места в сборной настолько серьезная, это говорит о том, что у нас сильная команда», — отметил спортсмен.

10 января 43-летний Бьорндален финишировал 42-м в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист потерял шансы выполнить условия отбора на Олимпиаду-2018. Согласно критериям отбора, он должен был попасть в шестерку лучших в одной из личных гонок Кубка мира или дважды попасть в топ-12.

Лучшими результатами Бьорндалена в текущем сезоне были 18-е место в индивидуальной гонке и пасьюте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Состав сборной Норвегии на Олимпиаду, которая пройдет с 9 по 25 февраля, сформируют 15 января.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, Игры в Пхенчхане могут стать для него седьмыми в карьере.

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