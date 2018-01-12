Призывавшая отстранить Россию от Олимпиады биатлонистка пропустит Игры

Двукратная чемпионка мира, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не выступит на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Blesk.

По информации издания, спортсменка не тренировалась с конца декабря и на данный момент не оправилась от проблем с икроножными мышцами, которые начались у нее в межсезонье.

«Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник, [15 января]. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх», — заявил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

В ноябре 2017-го биатлонистка призывала отстранить россиян от Олимпиады 2018 года. Чешка посчитала, что с дисквалификацией отечественных атлетов восторжествовала справедливость.

Спортсменка является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» сезона-2015/16. В активе чешской биатлонистки также две серебряные медали сочинской Олимпиады 2014 года.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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