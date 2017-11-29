Чешская биатлонистка призвала отстранить россиян от ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова считает, что российских спортсменов необходимо отстранить от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года. Об этом она написала в Facebook-аккаунте.

«Я однозначно за то, чтобы приравнять допинг к серьезному преступлению и запретить россиянам стартовать на Олимпиаде, как это было на летних Играх в Рио», — заявила спортсменка.

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По мнению Коукаловой, с дисквалификацией россиян восторжествовала справедливость. «Есть вещи, которые гораздо важнее побед. Это честность и справедливый подход не только в спорте, но и в целом в жизни! Жаль, что в России к этому еще не пришли», — добавила биатлонистка.

27 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) признал биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину виновными в нарушении антидопинговых правил и лишил их серебряных наград эстафеты Игр 2014 года в Сочи. Их медали должны перейти к норвежской команде, а бронзовые — сборной Чехии, в составе которой выступала Коукалова.

Решение по допуску российских спортсменов на Игры в Пхенчхане будет принято на заседании исполкома МОК, которое состоится 5 декабря.