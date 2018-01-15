Объявлен новый гендиректор Новосибирского театра оперы и балета

Дирижер Ара Карапетян назначен на пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Глава министерства культуры России Владимир Мединский представил нового руководителя коллективу учреждения, сообщается на сайте ведомства в понедельник, 15 января.

«Любая организация требует, чтобы во главе нее был человек, который несет полную личную ответственность за все происходящее в театре. Мы не торопились, несколько месяцев подбирали оптимальную кандидатуру, проводили соответствующие согласования, советовались с командой театра, с врио губернатора Андреем Травниковым — в итоге было принято решение о назначении руководителем НОВАТа Ары Карапетяна», — подчеркнул Мединский.

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Карапетян родился в Ереване в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Дирижер занимал посты вице-президента и артистического директора Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня в КНР. С сентября по январь 2017-го Карапетян работал директором Камерного музыкального театра имени Покровского.

До Карапетяна обязанности гендиректора театра исполняла Снежана Любарь. Бывший глава НОВАТа Владимир Кехман объявил об уходе в июле 2017 года.