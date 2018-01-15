Поклонская припомнила Ленину миллионы замученных людей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила политиков в искажении смысла слов президента Владимира Путина, сравнившего тело советского вождя Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Facebook в понедельник, 15 января.

«Использовать и интерпретировать "по-своему" слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе», — написала Поклонская.

В интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали на телеканале «Россия 1» 14 января, Путин сравнил идеологию коммунизма с христианской идеологией. Он заметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. «Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет», — сказал глава государства.

Мы спросили читателей ВКонтакте об их отношении к Владимиру Ленину в мавзолее:

В начале ноября прошлого года похоронить советского вождя призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее в поддержку этого выступила телеведущая Ксения Собчак, планирующая принять участие в президентских выборах.

Забальзамированное тело Ленина хранится в мавзолее с 1924 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!