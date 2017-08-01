Зюганов рассказал об обещании Путина оставить Ленина в покое

Президент России Владимир Путин заверил главу КПРФ Геннадия Зюганова в том, что Ленин и другие погребенные у кремлевской стены советские деятели не будут перезахоронены. Об этом лидер коммунистов сообщил ТАСС.

По словам Зюганова, президент заявил: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет». Путин также отметил, что Ленин лежит в соответствии с православными канонами — на два метра ниже уровня земли.

Вопрос о перезахоронении встал на совещании у президента. На нем Зюганов рассказал, что у стен Кремля людей хоронили с древних времен, а в соборах крепости покоятся останки «державных государей и членов их семей». Сейчас там находятся останки более 400 советских деятелей, в том числе 32 маршалов и генералов Великой Отечественной войны, первый космонавт Юрий Гагарин, академики Игорь Курчатов, Мстислав Келдыш, Сергей Королев.

Материалы по теме «Пустая голова и тело без сердца» Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект

Также Зюганов напомнил, что для перезахоронения людей необходимо согласие их родственников. «Я собирал всех родственников — и [Георгия] Жукова, и [Константина] Рокоссовского, и [Александра] Василевского. Все до единого поставили под письмом подпись [против перезахоронения], и я вручил президенту», — рассказал руководитель КПРФ.

По данным «Левада-Центра», более половины россиян в апреле 2017 года поддерживали идею о захоронении Ленина. В частности, 32 процента опрошенных считают, что его стоит положить у Кремлевской стены, 26 процентов выступают за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге.

