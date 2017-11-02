Кадыров назвал достойных захоронения политических деятелей

Решение о захоронении Ленина должен принять президент России Владимир Путин, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram.

Кадыров также заметил, что, по его мнению, предать земле следует не только останки советского вождя, но и «наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга».

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«Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно. (...) Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения», — полагает глава Чечни.

Как рассказал в начале августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Путин заверил его, что Ленин и другие советские деятели не будут перезахоронены. По словам коммуниста, президент заявил: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет».

Хаджи-Мурат Хунзахский (1816 —1852) — аварский вождь, герой Кавказской войны, соратник имама Шамиля. Голову Хаджи-Мурата отрубили после его смерти, в 1959 году ее передали в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеру), где она хранится до сих пор.