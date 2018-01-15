В Туркмении началась охота на гадалок

Полиция Туркмении с начала года начала задерживать и штрафовать гадалок. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, задержанных привозят в полицейские участки, где на них составляют протокол, обвиняя в административном нарушении, и выписывают штраф в размере 100 манатов (около 1660 рублей).

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Источник издания в «чиновничьих кругах» рассказал, что причиной преследования гадалок является приказ силовым ведомствам «пополнять бюджет любой ценой». Этим же он объяснил участившиеся штрафы, которые выписывают автовладельцам по любому поводу, а также требование пересдачи экзаменов на получение водительских прав для женщин, которые получили документ в течение последних пяти лет.

Ранее сообщалось, что полиция Туркмении начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого. Дорожная полиция требует от водителей отгонять на штрафстоянки автомобили синего, красного, зеленого и других цветов, не давая при этом никаких объяснений. 2 января в Туркмении ввели запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов, а в конце 2017 года машины темных цветов изымали у их владельцев по требованию полиции и возвращали лишь под расписку, что хозяева транспортных средств перекрасят их.

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