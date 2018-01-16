Объяснено исчезновение древней американской цивилизации

Ученые Института Макса Планка (Германия) выяснили, что Ацтекская империя, существовавшая в XIV-XVI веках в Центральной Америке, могла быть уничтожена эпидемией сальмонеллеза, вызванной завезенными европейцами бактериями. Из-за болезни погибли 7-17 миллионов коренных американцев, у которых не было иммунитета к микроорганизмам. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 1519 году, во время прибытия конкистадоров, возглавляемых Эрнаном Кортесом, численность ацтеков составляла 25 миллионов человек. Столицей империи был Теночтитлан, который, как считается, был самым крупным городом на Земле того времени с населением до 500 тысяч человек. Спустя столетие после захвата Теночтитлана число ацтеков упало до одного миллиона. Одной из причин гибели древней цивилизации была эпидемия, которая затронула значительную часть Мексики и Гватемалы.

Исследователи взяли образцы зубной пульпы у десяти скелетов, принадлежащих ацтекам, которые погибли после завоевания Ацтекской империи конкистадорами. Были обнаружены следы сальмонеллы, нехарактерные для останков людей, погребенных до прибытия европейцев. Заражение этой бактерией приводит к тяжелой лихорадке, обезвоживанию и нарушению работы желудочно-кишечного тракта.

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