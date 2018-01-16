Джейн Фонда призналась в борьбе с раком

Американской актрисе Джейн Фонде удалили раковую опухоль. Об этом она призналась в интервью, опубликованном на YouTube-канале BUILD Series.

Артистка появилась в студии с пластырем на нижней губе. «Хочу сразу объяснить пластырь — мне только что удалили раковую опухоль. Я думала, что рана заживет к тому времени, как я окажусь у вас, но ничего страшного. Я просто хочу подчеркнуть, что обычно в таком виде не разгуливаю», — пошутила Фонда. Она заверила, что с ее здоровью ничего не угрожает.

В 2010 году у актрисы диагностировали рак груди. Опухоль была обнаружена случайно во время медосмотра. Фонду успешно прооперировали.

Джейн Фонда — обладательница «Оскаров» за роли в картинах «Возвращение домой» и «Клют». Всего она была номинирована на кинопремию семь раз. За свою карьеру Фонда снялась в 58 лентах и сериалах, среди которых фильмы «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Барбарелла», «На Золотом пруду», «Джулия», «Босиком по парку» и «Клют».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!