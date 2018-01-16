Китай усомнился в силе США

Китайское государственное рейтинговое агенство Dagong снизило суверенный кредитный рейтинг США с уровня A- до BВВ+. Прогноз по рейтингу «негативный», говорится в релизе китайской компании.

Ключевая причина снижения рейтинга — многолетнее негативное влияние экономической надстройки над экономической базой, что отрицательно сказывается на платежеспособности американского государства. Дополнительным негативным фактором станет налоговая реформа президента США Дональда Трампа, которая только усугубит накопившиеся проблемы в государственных финансах.

«США не вынесли урока из предыдущего финансового кризиса. Их модель развития, основанная на кредитовании, мешает государству свести концы с концами. Вместо сокращения долгов США, наоборот, продолжают наращивать задолженность путем прямого выпуска долларов», — говорится в релизе Dagong.

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Снижение налоговой ставки, которую предполагает реформа президента Дональда Трампа, напрямую сократит поступления в бюджет и дополнительно ослабит возможность федерального правительства гасить задолженность. Значит, государству придется брать новые долги, чтобы платить по старым, отмечает китайское агентство.

«Извращенная кредитная политика просто нарушает закон стоимости — ведет к аномальной платежеспособности федерального правительства. Стремление к резкому росту прибыли вынуждает наращивать долги. Правительство сформировало виртуальную платежеспособность за счет роста новых долгов от имени США, злоупотребляя эмиссией доллара», — говорится в отчете.

Президент США убежден, что его налоговая реформа — это «новое экономическое чудо». Трамп в декабре 2017-го рассказывал, что за время его президентства (чуть меньше года) было создано 2,2 миллиона рабочих мест, а безработица опустилась до минимума за последние 17 лет.

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