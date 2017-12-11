Экономика
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
США потратят триллион долларов на восстановление инфраструктуры страны
Выяснена причина «облысения» новогодней елки в Киеве
В Екатеринбурге за ночь дважды сгорела одна квартира  
Доказано существование новой формы материи
Российские пранкеры пригрозили Порошенко
«Потерянные» человеком-синтолом «руки-базуки» ожили
Сборная США определилась с поездкой на Олимпиаду в Пхенчхан

США потратят триллион долларов на восстановление инфраструктуры страны

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа собирается представить в январе 2018 года программу по восстановлению транспортной инфраструктуры в стране, на которую будет потрачен один триллион долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Советники Трампа предлагают выделить из федерального бюджета на реконструкцию инфраструктуры 200 миллиардов долларов, а остальные 800 миллиардов должны поступить от частных инвесторов и региональных властей. Ради этого администрация американского президента сократит расходы по другим статьям в федеральном бюджете.

WSJ пишет, что существует риск того, что Конгресс США не одобрит инициативу команды Трампа, поскольку подобный шаг еще больше увеличит дефицит бюджета страны, однако в окружении президента распространено противоположное мнение. Их уверенность базируется на поддержке этой программы населением США. Газета приводит данные, согласно которым за инициативу выступят более половины проголосовавших в 2016 году за Хиллари Клинтон. Кроме того, восстановление инфраструктуры поддерживают и голосовавшие на тех выборах за Трампа.

2 декабря американский сенат одобрил проект закона о налоговой реформе. Агентство Reuters назвало положения документа крупнейшим пересмотром правил в этой сфере.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
U.S. Sets January Push for $1 Trillion Infrastructure Revamp
Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу
Сенат США принял бюджет на 2018 год
Другие материалы рубрики
Экономика00:0110 декабря

Выплюнь бяку

Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
11:0910 декабря

Биткоиновый миллиардер предсказал криптовалюте 20-кратный рост

18:31 8 декабря

Осветители Москвы сговорились

07:3210 декабря

Названа общая сумма всех взяток в мире

Экономика10:41 9 декабря

Чистый результат

Эксперты не выявили на предприятии «Росатома» источника выброса рутения-106
09:39 9 декабря

В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»

19:18 7 декабря

Академики РАН попросили Минздрав признать новый класс лекарств

03:4110 декабря

Россияне пожаловались на накручивание цен на продукты перед Новым годом

Экономика00:06 8 декабря

Чистый товар

Какие порошки тестируют на людях
19:11 6 декабря

«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку семи рейсов в Шереметьево

18:59 8 декабря

Россию неоправданно назвали самой пьющей страной мира

18:54 6 декабря

Банк «Возрождение» стал лауреатом премии «Финансовый Олимп-2017»

Россия
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
В России посчитали шизофреников
В метро Петербурга заметили пассажира с гранатометом
Принятое за публичный секс чаепитие стало объектом разбирательств в Воронеже
Уличная гонка в Москве закончилась гибелью трех человек
Все материалы
Мир
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
У Трампа нашли телезависимость
Самую массовую снежную битву отменили из-за снегопада
Определены самые бедные страны Европы
Американка пыталась выгнать клопов и сожгла дом
Все материалы
Бывший СССР
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Украинский замминистра призвал раздробить Россию
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Украинцев объявили спасителями Польши
Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования
Тимошенко вступилась за Саакашвили и призвала Порошенко не позорить Украину
Украинцы проголосовали за возвращение «преступного режима» Януковича
Все материалы
Экономика
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Чистый результат
Эксперты не выявили на предприятии «Росатома» источника выброса рутения-106
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Биткоиновый миллиардер предсказал криптовалюте 20-кратный рост
Названа общая сумма всех взяток в мире
В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»
Россияне пожаловались на накручивание цен на продукты перед Новым годом
Все материалы
Силовые структуры
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
ОМОН обрушился на петербургские кабаки
Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты
Силовики ликвидировали троих боевиков в Ставрополе
В Ставрополе обезврежены трое боевиков
Все материалы
Наука и техника
Япона вошь
Названы лучшие игры года
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Раскрыта история «бочки» американского истребителя вокруг Ту-95
В США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем
Программисты создали необнаруживаемый вирус для Windows
Россия подготовит мощное оружие против США
Все материалы
Спорт
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Василий Ломаченко и Гильермо РигондоМаленький гигант большого бокса
Украинец Ломаченко не оставил шансов небитому кубинцу
ЦСКА стал победителем Кубка Легенд-2017
Сборная США определилась с поездкой на Олимпиаду в Пхенчхан
Международный союз биатлонистов наложил на Россию санкции
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби
ФИФА нашла новое оружие против российских футболистов
Все материалы
Культура
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«А вас я попрошу остаться»
Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет
Вскрылись
Чилийская художница разгадывает тайны прошлого по венам
Полсотни адептов Новороссии ворвались в кинотеатр «Октябрь»
Сорвавшими показ фильма о батальоне «Айдар» оказались активисты SERB
Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце
Алексей Панин два дня прожил на вокзале с бомжами
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Телеведущая рассказала о приставаниях Трампа в лифте
Студента заставили извиниться на камеру за комментарии о девушках с Кавказа
Умирающий от голода тощий белый медведь ужаснул пользователей сети
Американец возликовал из-за снега и стал звездой соцсетей
Все материалы
Ценности
Красный дьявол
У этой машины демонический характер и внешность пришельца из будущего
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Немцы показали секретный испытательный стенд
Представлена косметика цвета зимнего солнца
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
Оттенок 18-3838 назван цветом следующего года
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Грузия подсадит туристов на марихуану
Отели приютили голливудских погорельцев
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Датчанин проиграл суд бобрам и должен выплатить компенсацию
Отлетевшая от грузовика покрышка сбила байкера
Британцы придумали антипохмельный завтрак
Бесполый ребенок-русалка пожил четыре часа и умер
Все материалы
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы