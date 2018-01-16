Обвиненного в педофилии коллегу Кэмерона назвали серийным насильником

Еще две женщины обвинили координатора трюков Джоэля Крамера, работавшего с режиссером Джеймсом Кэмероном, в принуждении к сексу. Об этом сообщает портал AV Club. Новые обвинения прозвучали вслед за заявлениями актрисы Элизы Душку.

Одна из женщин, пожелавшая не сообщать свое имя, работала в команде каскадеров Крамера. По ее словам, мужчина принудил ее к оральному сексу после вечеринки у него дома в начале 1980-х. «Я никому не рассказывала, потому что была напугана и мне было стыдно. Я также знала, что если расскажу об этом коллегам, полиции или Гильдии киноактеров США, то больше никогда не смогу работать каскадером», — объяснила она.

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Другая, каскадер Лора Альберт, обвинила Крамера в совращении малолетней. Она заявила, что во время съемок фильма «Вирус» в 1997 году мужчина заманил двух девочек, 15-летнюю сестру Альберт и ее 16-летнюю подругу, в отель под предлогом поплавать в бассейне.

Сестра Альберт рассказала ей, что покинула отель, оставив в бассейне подругу, после того как Крамер обнажил перед ними пенис. Как утверждает Альберт, девушка, оставшаяся в гостинице, в итоге переспала с мужчиной, которому на тот момент было 39 лет. Эту информацию подтвердил другой каскадер из команды координатора трюков.

Крамер не отрицает, что у него была близость с 16-летней девушкой, но, по его словам, они «просто дурачились» и все происходило по согласию сторон. Полиция Северной Каролины заявила об отсутствии состава преступления, поскольку, по законам штата, где проходили съемки, с 16 лет наступает возраст сексуального согласия. Обвинения в принуждении к оральному сексу Крамер назвал ложью.

В январе Элиза Душку, сыгравшая в хорроре «Поворот не туда» и сериале «Баффи — истребительница вампиров», рассказала, что стала жертвой Крамера в возрасте 12 лет на съемках боевика Кэмерона «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером.

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