Актрису из «Поворота не туда» совратили в 12 лет на съемках

Американская актриса Элиза Душку, известная по хоррору «Поворот не туда» и сериалу «Баффи — истребительница вампиров», призналась, что стала жертвой педофила, когда ей было 12 лет. Она раскрыла подробности произошедшего в Facebook.

По словам артистки, ее совратил постановщик трюков Джоэль Крамер во время съемок боевика Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером.

Душку в подробностях описала, как Крамер длительное время входил в доверие к ней и к ее родителям, в результате чего заманил девочку в номер отеля под предлогом сводить ее в бассейн для каскадеров. По словам актрисы, мужчина разделся, уложил ее в постель, после чего принялся тереться об нее.

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«Я помню, как он положил меня на кровать, обхватил меня своим гигантским дрожащим телом и стал тереться об меня. Он сказал: "Не вздумай засыпать сейчас, детка, перестань притворяться, что спишь", после чего ускорился. Когда он "закончил", то предложил "никому рассказывать об этом". Мне было 12, ему — 36», — поведала Душку.

Актриса заявила, что после инцидента рассказала об этом своей взрослой подруге. Та приехала на съемочную площадку и побеседовала с Крамером, а позже в тот же день Душку пострадала во время одного из трюков, получив перелом ребер. За ее безопасность отвечал Крамер.

Мужчина в свою очередь заявил Variety, что обвинения в педофилии абсурдны и на съемочной площадке Душку воспринимали как члена семьи.

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