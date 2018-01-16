ФАС уличила топ-менеджеров в сговоре при госзакупках на миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила случаи сговоров топ-менеджмента крупных предприятий при бюджетных закупках у малого бизнеса на общую сумму до 1 миллиарда рублей, рассказал ТАСС руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

В настоящее время по закону о контрактной системе госзакупок (44-ФЗ) заказчики за счет бюджетных средств обязаны отдавать 15 процентов от общих закупок сектору малого бизнеса. Чиновник обратил внимание, что «явление пока не носит массового характера» и целенаправленного исследования на предмет именно такого рода сговоров служба не проводила. «Но несколько случаев сговоров между топ-менеджментом крупных предприятий за счет средств бюджета и крупных подрядчиков в ряде тендеров, предназначенных для малого бизнеса по 44-ФЗ, нами выявлены», — сказал он. Тенишев уточнил, что речь идет о нескольких десятках тендеров на сумму до 1 миллиарда рублей.

Руководитель управления подчеркнул, что сговоры в таких тендерах установлены в определенных сферах закупок: приобретении медикаментов, дорожного строительства, а также в сфере ремонта и обслуживания автодорог. Такие случаи были впервые выявлены в конце декабря 2017 года.

В настоящее время ФАС ведет разбирательство по обнаруженным фактам, по итогам которого могут быть приняты меры к участникам сговоров. В качестве примера Тенишев привел крупную российскую компанию АО «Русмедком», которая участвовала в тендерах по квотам для малого бизнеса в сфере фармацевтики через подставные юридические лица, относящиеся к малым компаниям. «Изначально данную компанию подозревали в сговоре с заказчиком за счет бюджетных средств по 44-ФЗ. Когда мы пришли в "Русмедком", то нашли целую кучу флешек почти двух десятков юридических лиц, относящихся к малым компаниям, и нашли переписку с представителями компании-заказчика», — объяснил он.

Руководитель управления подчеркнул, что по закону о контрактных закупках каких-либо аналогичных нарушений в закупках не выявлено. Большинство госкомпаний и госзаказчиков закупаются у малых и средних компаний именно по этому закону.

«О наличии и массовом распространении подобных нарушений по закупкам у субъектов МСП, осуществляемым компаниями с государственным участием в соответствии с законом 223-ФЗ, ФАС России информацией не обладает. О случаях выявления таких нарушений Федеральная антимонопольная служба будет информировать дополнительно», — добавил Тенишев.

Ранее Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства сообщала, что объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у субъектов МСП по 223-ФЗ в прошлом году превысил два триллиона рублей.