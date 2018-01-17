Жириновский снова пошел в театральные актеры

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сыграет в музыкальной постановке «Горе от ума» в московском театре «Школа современной пьесы». Об этом в пресс-службе учреждения сообщили ТАСС в среду, 17 января.

«Владимир Жириновский выступит в одной из самых значимых ролей русского академического репертуара — в роли Фамусова. Его появление на сцене будет совершенно необычно и неожиданно. И, разумеется, это случится только один раз», — пообещали представители театра.

Премьера спектакля пройдет 18 января. Отмечается, что ранее политик уже выступал на сцене «Школы современной пьесы» в спектакле-импровизации. Тогда Жириновский появился в камео.

Павел Афанасьевич Фамусов в комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» — московский барин, которому принадлежит, в частности, фраза, «кто беден, тот тебе не пара», адресованная его дочери Софье.

В марте Жириновский предложил режиссеру Никите Михалкову поставить спектакль, в котором политик сыграл бы главную роль. Лидер ЛДПР пожелал, чтобы постановка была сделана по мотивам произведений Николая Гоголя «Ревизор» и «Мертвые души», а также «Горя от ума».

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