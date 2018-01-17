Северокорейские мертвецы пожаловали в Японию на лодке

К японскому берегу прибило перевернувшуюся деревянную лодку, в которой находились семь разлагающихся тел, предположительно, северокорейских граждан. Об этом сообщает Japan Times во вторник, 16 января.

Полицейские префектуры Исикава нашли в кармане одного из погибших карточку с портретами северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также пачку сигарет с надписями на корейском. Предположительно, лодка дрейфовала уже давно, так как тела погибших начали разлагаться и опознать их невозможно.

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Неделю назад японская политика и береговая охрана обнаружили труп примерно в 15 метрах от того места, куда прибило лодку.

По сообщениям береговой охраны, к берегам Японии часто приплывают рыбацкие суда из Северной Кореи. Зимой рыбаки выходят в Японское моря на промысел краба и кальмара. В опасных зимних условиях судна часто терпят крушения.

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