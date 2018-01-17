Оповестившее жителей Гавайев о ядерном ударе ведомство сочли жертвой хакеров

Интернет-пользователи заподозрили сотрудников Управления чрезвычайными ситуациями американского штата Гавайи в халатном отношении к своей работе. Об этом сообщает местное издание Hawaii News Now в среду, 17 января.

Полгода назад агентство Assosiated Press опубликовало в своей статье о готовности Гавайев к северокорейской ядерной атаке фото из кабинета управления. На нем видно, что к рабочему компьютеру прилеплены стикеры с паролем и напоминанием выходить из системы.

В ведомстве сообщили, что пароль настоящий и использовался для входа во внутреннюю систему, но компьютеры не связаны с системой оповещения граждан. Однако фотографии заставили многих задуматься о том, что у ведомства есть проблемы с информационной безопасностью.

На прошлой неделе жители Гавайев получили на свои телефоны ложное экстренное сообщение от властей об угрозе ядерной атаки со стороны Северной Кореи. В управлении чрезвычайными ситуациями штата пояснили, что кнопку рассылки случайно нажал один из сотрудников.

После этого пользователи вновь нашли в открытом доступе фото с паролями от систем управления ведомства. Из-за этого они решили, что версию о случайности выдвинули для отвода глаз, а настоящей причиной ложной тревоги стала хакерская атака.

При этом на момент написания заметки фотографию из статьи на сайте AP удалили, но она осталась в материале The Telegraph, а также доступна в фотобанке AP Images.

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