Японский телеканал сообщил о пуске ракеты из Северной Кореи

Японская государственно-общественная центральная телекомпания NHK оповестила зрителей о пуске баллистической ракеты из Северной Кореи и необходимости экстренной эвакуации населения. Позже канал признал, что разослал предупреждение по ошибке, о чем написал на своем сайте.

«Сообщение о том, что система мгновенного предупреждения J-Alert сработала из-за запуска ракеты в КНДР, распространенное на сайте и в приложении NHK, было ошибочным. Мы приносим свои извинения», — говорится в заявлении NHK.

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Ранее в январе оповещение об угрозе атаки баллистических ракет получили жители американского штата Гавайи. «Угроза баллистической ракеты в направлении Гавайев. Немедленно ищите укрытие. Это не учения», — говорилось в СМС-рассылке.

Паника продолжалась около получаса, пока власти не выпустили опровержение. Губернатор штата Дэвид Айдж извинился за ложную тревогу и объяснил, что сбой был спровоцирован сотрудником Агентства по чрезвычайным ситуациям, который в ходе проверки оборудования нажал не ту кнопку.

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