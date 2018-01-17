Дефицитные ямальские врачи получат по миллиону рублей

Дефицитные врачи получат на Ямале по миллиону рублей, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Таким образом, среднемесячная зарплата врачей в 2018 году составит 200 процентов к среднемесячной в регионе, отмечает издание. Мера поддержки медработников направлена на привлечение узкопрофильных специалистов. Выплата предусмотрена в бюджете региона из расчета 42 врачей в год.

Отмечается, что перечень дефицитных специальностей находится на стадии согласования. Он будет основан, в том числе, на отзывах и пожеланиях пациентов, и будет опубликован на сайте регионального департамента здравоохранения.

По данным издания, всем молодым ямальским врачам предоставляется единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей и в течение первых трех лет работы ежемесячно к заработной плате доплачивается 8 тысяч рублей.

