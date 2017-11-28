Леонид Рошаль назвал врачей Севера «арктическими героями»

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал северных врачей «арктическими героями». Таким образом он приветствовал участников первого Международного Арктического медицинского форума, пленарное заседание которого открыл губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Рошаль отметил, что в арктической медицине много проблем – и кадровых, и финансовых, и транспортных, и социальных, поэтому внимание государства к организации здравоохранения в сложных климатических условиях Арктики должно усиливаться. Глава региона заверил, что увеличение продолжительности и повышение качества жизни северян — это приоритет.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков рассказал, что в округе сохраняется общероссийская тенденция по лидирующим позициям основных причин смертности населения (болезни системы кровообращения и онкологические заболевания). Но благодаря развитию выездных форм работы профилактическими осмотрами с каждым годом охватывается все больше жителей самых отдаленных районов округа, сказал он.