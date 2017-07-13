Жительницу Салехарда осудили за смерть второго по счету ребенка

В Салехарде на год ограничили свободу 28-летней женщине за причинение смерти по неосторожности своему ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу в четверг, 13 июля.

По данным следствия, в ночь на 24 апреля подсудимая легла в одну кровать со своим новорожденным сыном. «Во время сна она своим телом перекрыла дыхательные пути ребенка, в результате чего тот скончался», — отмечено в тексте.

Материалы по теме Родила — убила Почему матери лишают жизни новорожденных детей

Женщина полностью признала свою вину.

Три года назад при схожих обстоятельствах погибла ее новорожденная дочь, рассказали РИА Новости в прокуратуре Салехарда. Тогда женщина была приговорена к исправительным работам.

По данным агентства, у подсудимой есть еще один ребенок и муж, вместе с которым она его воспитывает.

Ранее, 10 июля, сообщалось о завершении расследования по делу жительницы Севастополя, до смерти закормившей своего младенца манной кашей. Согласно материалам дела, она сознательно проигнорировала указания врачей, как и чем следует кормить грудного ребенка.

