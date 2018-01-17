Американцы захотели избавиться от тирании Калифорнии

В США инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния. В опубликованной активистами Декларации независимости от Калифорнии говорится, что этот штат «стал неуправляемым», поэтому «необходимо сбросить оковы тирании», передает USA Today.

«После долгих лет налогообложения, регулирования, жизни под руководством одной партии штат Калифорния и многие из его 58 округов стали неуправляемыми», — отмечается в документе. В тексте также говорится о снижении уровня базовых услуг: образования, деятельности правоохранительных органов и системы здравоохранения.

«Новая Калифорния — новый штат в процессе развития», — сообщается в Декларации.

Население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек. В штат планируют войти преимущественно сельские районы.

Калифорния — один из самых богатых и либеральных штатов в США. Считается оплотом Демократической партии, обычно калифорнийцы поддерживают кандидатов от демократов, последним республиканцем, которого жители штата поддержали на выборах президента США, был кандидат от Республиканской партии Рональд Рейган в 1985 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!