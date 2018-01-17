Лишь треть россиян понадеялась на финансовую помощь от детей в старости

Две трети россиян не рассчитывают на финансовую помощь от своих детей в старости. Таковы результаты всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

В прошлом году на материальную поддержку после выхода на пенсию рассчитывали 34 процента россиян. Их число сократилось на 5 процентов по сравнению с 2016-м.

При этом долгосрочные сбережения делает треть опрошенных, хотя еще год назад так поступали 40 процентов респондентов. И если в 2016 году 57 процентов россиян обращали внимание на то, что доходность вложений должна быть выше инфляции, в настоящее время этот фактор назвали только 17 процентов.

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«Это свидетельствует о неуверенности граждан в стабильности своих доходов в долгосрочной перспективе, когда существует риск потратить "неприкосновенный запас". Такая ситуация порождает определенный социальный пессимизм относительно будущего. В частности, взрослое население все меньше надеется на финансовую помощь детей на пенсии. Тенденция, когда родители помогают детям, а не наоборот, только укрепляется в российском обществе», — подчеркнула генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.

Ранее, 12 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты «от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры».

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