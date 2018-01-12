В Пенсионном фонде Украины нашли дыру в пять миллиардов долларов

Правительство Украины утвердило бюджет Пенсионного фонда страны на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 миллиардов гривен (4,85 миллиарда долларов), сообщает УНИАН.

По данным Минсоцполитики страны, объем ассигнований из госбюджета на финансирование пенсионных программ составил 139,3 миллиарда гривен. «Предусмотренный объем ассигнований дает возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.

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Объем доходной части бюджета Пенсионного фонда составляет 353,6 миллиарда гривен (12,3 миллиарда долларов), расходной — 345,8 миллиарда гривен (12,1 миллиарда долларов).

В октябре прошлого года Верховная Рада Украины одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от Международного валютного фонда.

В 2017 году доходы Пенсионного фонда Украины составили 284 миллиарда гривен (9,9 миллиарда долларов), дотации на покрытие дефицита — 141 миллиард гривен (4,9 миллиарда долларов).

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