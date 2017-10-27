Экономика
 

Украинцам дадут порулить бюджетом страны

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Центр социально-экономических исследований CASE разработал симулятор государственного бюджета Украины, с помощью которого любой житель страны сможет оказаться в кресле министра финансов и распределить деньги по собственному разумению. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает «Украинская правда».

«Украинское общество находится под влиянием популистских идей. Избиратели считают, что проблему низких пенсий или недофинансирования школ можно легко исправить. Такие настроения влияют на государственную политику, потому что это мнение избирателей», — говорится в сообщении исследовательского центра.

Презентация проекта состоится 31 октября. Сотрудники CASE убеждены, что подобные онлайн-сервисы помогут украинцам осознать, что экономические решения даются властям нелегко, а также смогут познакомиться со всеми статьями бюджета страны. Проект был разработан при поддержке Министерства иностранных дел Чехии.

Президент Украины Петр Порошенко 26 октября рассказал о реформах, проводимых в стране, и планах на будущее. По словам главы государства, за последние три года удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост, навести порядок на банковском рынке, создать антикоррупционные институты, реформировать энергетический сектор.

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