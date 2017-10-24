Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал скептиков, не верящих в успехи страны, отметив, что для таких людей будет мало, если над Кремлем будет водружен «тризуб» — герб Украины. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает сайт «Гордон».

«Есть "зрадофилы" (любители измены — прим. «Ленты.ру»). Как говорит украинская пословица, которым и "тризуб" над Кремлем поставь — они скажут, что криво стоит», — сказал глава государства.

Порошенко возмутился критикой того, что «президент, премьер и власть перерезают ленты, да еще и не на глобальных, а, представьте себе, и на локальных объектах».

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9 октября Порошенко принял участие в открытии нового помещения Театра на Подоле. Здание объекта культуры вызвало тогда неоднозначные отклики у киевлян, передавал «Корреспондент».

В мае мэр Киева Виталий Кличко открыл в центре украинской столицы автоматический туалет, разовое посещение которого стоит 1 гривну (примерно 2 рубля).

Киев постоянно обвиняет Россию в неких агрессивных действиях и намерениях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом даже украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии со стороны РФ. Политики в Киеве позволяют себе резко враждебные по отношению к России заявления. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

