США испытали двигатель сверхтяжелой ракеты

Компания Aerojet Rocketdyne провела в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи) первые в 2018 году стендовые огневые испытания двигателя RS-25 сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Видео тестов доступно на YouTube.

Предыдущие испытания RS-25 состоялись в декабре 2017-го, однако преждевременно завершились из-за неполадок на стенде. Следующие тесты запланированы на февраль нынешнего года.

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Четырьмя двигателями RS-25 оснастят первую ступень носителя SLS. Ранее три таких агрегата устанавливались на корабле Space Shuttle. Адаптация RS-25 для SLS отличается от версии для Space Shuttle большей тягой и новой системой управления.

Также в январе компания Virgin Orbit провела стендовые огневые испытания двигателя NewtonThree, предназначенного для установки на собственную орбитальную ракету LauncherOne.

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