Украинцы в пиджаках отведали суши с тела голой женщины и нарвались на гнев

В сети обратили внимание на календарь украинской компании «Империя-Агро», на которой мужчины в пиджаках обступиши тело обнаженной женщины, изображающей стол. Фрагмент календаря опубликовал пользователь Twitter под ником @MakarovMkr.

«Лучший зашквар 2018 года», — прокомментировал юзер.

Портал WoMo опубликовал еще несколько несколько кадров из календаря. На другом фото мужчины, явно приготовившиеся к трапезе, склонились над той же женщиной, но она уже лежит лицом в стол.

Авторы материала также проанализировали содержимое календаря и констатировали, что герои мужского пола фигурируют в «ключевых ролях сильных персонажей», в то время как сотрудники-женщины «стереотипно обеспечивают спокойствие, стабильность и тыл».

Календарь журналисты назвали «провалом».

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