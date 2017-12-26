Челябинцам предложили раздеться догола за бутерброд

Рекламу ресторана Subway, который предложил прийти в заведение абсолютно голыми и получить за это сэндвичи, проверят в Златоусте. Об этом сообщается на сайте челябинского УФАС.

«Приди голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно», — говорится в описании к акции. Рискнувшим прийти в бикини и плавках заведение пообещало подарить один бутерброд и напиток. Анонс размещен в группе ресторана во «ВКонтакте».

В сообщении УФАС говорится, что на данный момент рекламную акцию изучают на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства. Кроме того, сотрудники службы разыскивают администратора группы во «ВКонтакте» и владельца заведения.

Результаты проверки будут опубликованы в январе 2018 года.

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