В Красноярске начнут строить мосты из алюминия

С 2018 года в Красноярске начнется строительство алюминиевых мостов, пишет газета «Наш Красноярский край» в четверг, 18 января.

Новые конструкции в разы превосходят железобетонные по сроку службы и устойчивости к внешним воздействиям.

Первые пешеходные переходы появятся в районе ледового дворца «Арена. Север» и ледовой арены.

Производство конструкций налажено на Красноярском металлургическом заводе. Его проинспектировал мэр города Сергей Еремин.

В октябре 2016 года сообщалось о планах расширить применения алюминия в строительстве на Дальнем Востоке. В частности, речь шла о строительстве трех пешеходных мостов и автодорожного перехода между островами Русский и елены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!