Китайцы возглавили рейтинг внешней миграции в Мурманскую область

Наибольшее количество иностранных мигрантов поставленных на учет в Мурманской области приехали из Китая (8120). Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.

На втором месте граждане Украины (7696), на третьем — Узбекистана (6917). Поступления в бюджет за счет оформления или продления патента удвоились и составили сумму в 58 миллионов 953 тысячи рублей.

Одновременно полиция фиксирует отток местного населения области в другие субъекты страны. «На постоянное место жительства к нам прибыли 20 тысяч 219 граждан России, убыли за пределы региона с места жительства 24 тысячи человек», — отметили в управлении.

Впервые за три года отмечается значительный рост обращений граждан за загранпаспортами — более 29 тысяч. «Причиной увеличения потребности в загранпаспортах является некоторая стабилизация курса валют, открытие популярных курортных направлений, снижение госпошлины на 30 процентов при оформлении документов через портал Госуслуг», — пояснили полицейские.

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