В США уничтожили сотни тысяч привезенных из России пчел

В городе Прундейл (Калифорния, США) неизвестные разорили крупную пасеку, опрыскав около 200 тысяч пчел дизельным топливом. Об этом сообщает телеканал KSBW 8.

Пчеловод Майк Хиккенботтом рассказал, что перевез насекомых из более холодного региона на зимовку, и столкнулся с неодобрением местных жителей, которые трижды составляли жалобу на него. По утверждению соседей, пчелы заполонили округу настолько, что дети боялись выходить из домов.

Хиккенботтом утверждает, что специально приобрел неагрессивных пчел из России и Италии. «Я ходил между ульев без защитного костюма. Меня никогда не жалили», — заявил он.

Пасечник оценил нанесенный ущерб в 50 тысяч долларов.

В мае 2016 года YouTube-канал Brave Wilderness опубликовал видео, в котором исследователь дикой природы Койот Питерсон (Coyote Peterson) испытал на себе 32 укуса европейских медовых пчел.

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