Россияне отобрали у россиян биткоины на Пхукете

Полиция Пхукета (Таиланд) расследует нападение неизвестных на мужчину и женщину из России. Как утверждают потерпевшие, русскоязычные грабители отняли у них смартфон, три ноутбука и заставили перевести на свой счет биткоины на сумму 100 тысяч долларов (более 5,6 миллиона рублей). Об этом сообщает The Nation.

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27-летний россиянин и его 22-летняя спутница заявили, что подверглись нападению в своей арендуемой квартире 15 января. Преступники, предположительно, россияне, в течение шести часов они удерживали потерпевших в помещении. Украв ценные вещи и документы, а также заставив перевести на свой счет биткоины, грабители покинули апартаменты.

Россиянин утверждает, что видел одного из преступников ранее вблизи здания, где проживает.

Отслеживание сигнала мобильного телефона помогло установить, что преступники покинули Таиланд через аэропорт Накхон Си Тхаммарат и приземлились в Малайзии. По данным полиции, за потерпевшими могли следить, зная, что у них на счету имеется криптовалюта.

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