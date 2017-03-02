В Таиланде задержали полицейского по заявлению российских туристов

Стражи порядка на острове Пханган в Таиланде задержали своего коллегу, 50-летнего сержанта полиции, и четырех его сообщников по заявлению семейной пары из России. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По словам Екатерины и Антона Лобановых, полицейский ограбил их ночью во вторник, 28 февраля, угрожая предъявить обвинения в хранении и распространении наркотиков.

Утром 1 марта супруги обратились в отделение полиции. Как отмечает издание, сотрудник органов правопорядка отобрал у них смартфон и другие ценные вещи суммой почти на тысячу долларов.

По описанию россиян стражам порядка в этот же день удалось найти и задержать обидчиков. В отношении них в настоящее время проводится расследование.