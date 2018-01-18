Трамп назвал самую опасную страну мира

Президент США Дональд Трамп считает Мексику самой опасной страной в мире. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Он объяснил необходимость строительства пограничной стены. «Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики», — сообщил глава государства.

Возведение стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

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12 июля 2017 года стало известно, что американский Конгресс собрался выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство «стены Трампа». Хозяин Белого дома обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал.

США собираются возвести стену длиной 509 километров, а также укрепить уже существующее заграждение длиной 655 километров.

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