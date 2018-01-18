Васю Обломова сочли моральным уродом за фото полуголой звезды «Зачарованных»

В сети обратили внимание на пост музыканта Васи Обломова, которой опубликовал в Facebook снимки полуголой актрисы Роуз Макгоуэн. Он сопроводил их подписью «Это Роуз Макгоуэн. Она обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах и насилии».

Пост Обломова собрал более 700 лайков и множество негативных комментариев пользователей, недовольных «сексистскими намеками» и «отвратительными выводами» музыканта. «Мда, пора отписываться. Едь в свой Магадан, там, может, такие посты и мнения за норму держат. Вроде образованный человек, а на моральном уровне просто урод. Давайте всех насильников оправдывать. А че, девушка полуголая, я за себя не отвечаю. Тьфу на тебя, Вася. В России тебе явно место», — возмутился один из них.

«Засосало болото закомплексованных, злобных мужичков-женоненавистников? Совок ты, Вася, типичный и мало отличаешься от тех, про кого пишешь», — поддержал его другой.

Некоторые принялись доказывать Обломову, что девушка вправе одеваться, как она хочет. А вызывающие платья — совсем не повод для изнасилования. «Как мало пост говорит о Роуз. Как исчерпывающе много об авторе поста. Я так понимаю, автору тоже приходилось побывать в шкуре Вайнштейна. Автор точно считает стиль одежды поводом для изнасилования?» — поинтересовался пользователь с ником Romsha Golos.

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В итоге музыканту пришлось оправдываться перед возмущенными подписчиками. «Суть публикации была не в обвиняемом Вайнштейне и, конечно, не в оправдании насилия, а в странной бабе, которая 20 лет улыбалась на камеру, обнималась с мужиком, а потом обвинила его в "непристойном поведении" и домогательствах 25 лет назад», — пояснил он, опубликовав совместный снимок улыбающихся Вайнштейна и Макгоуэн через 10 лет после предполагаемого изнасилования.

Роуз Макгоуэн — одна из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером. Изначально она не называла имя Вайнштейна, однако издание The New York Times узнало, что с Харви актриса заключила мировое соглашение и получила от него 100 тысяч долларов. Позже актриса подтвердила в соцсетях, что ее изнасиловал именно Вайнштейн.

Макгоуэн известна по роли Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные», а также по таким фильмам, как «Поколение DOOM», «Крик» и «Грайндхаус».

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