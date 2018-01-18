Путин вместе с ветеранами посмотрел фильм «Рубеж»

Президент России Владимир Путин вместе с ветеранами и поисковиками посмотрели фильм «Рубеж». Мероприятие состоялось в здании музея-панорамы «Прорыв», посвященной операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 18 января.

В фильме рассказывается история человека, который узнает о подвиге своих предков на Невском пятачке. Режиссером-постановщиком картины стал Дмитрий Тюрин, главную роль исполнил Павел Прилучный. Съемки фильма велись в Санкт-Петербурге, Москве и Серпуховском районе Московской области. В сценарии соединены жанры фантастики, приключения и драмы, уточняет агентство.

Ранее Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу Родина-мать в Санкт-Петербурге в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда. У братской могилы, где похоронен его брат Виктор, глава государства встретил сына сослуживца своего отца. Пенсионер Евгений Щербаков попросил Путина о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

В 2015 году незадолго до Дня Победы Путин опубликовал в журнале «Русский пионер» статью, посвященную жизни своей семьи во время Великой Отечественной. Президент впервые подробно рассказал о том, как воевал его отец, как он спас мать во время блокады и как погиб старший брат. В статье Путин также написал о том, как ему в результате проведенных в архивах исследований удалось узнать, где именно похоронен брат — на Пискаревском кладбище.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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