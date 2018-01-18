В США наказали запустившего руки в нижнее белье американки полицейского

В США бывшего полицейского Ричарда Скавоне (Richard Scavone) приговорили к году тюрьмы, 300 часам общественных работ и штрафу в размере 20 тысяч долларов за жестокое обращение с задержанной женщиной. Помимо этого, мужчине запретили возвращаться в правоохранительные органы. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в 2015 году. По сведениям издания, Скавоне вместе с коллегой задержали в Лас-Вегасе Аманду Ортиз за то, что она намусорила.

В ответ женщина бросила в стража порядка стакан кофе. Разгневанный мужчина повалил нарушительницу на землю, потом прижал ее лицо к капоту полицейской машины и полез к ней в лифчик со словами: «Что у нас здесь?»

Женщина просила убрать от нее руки, однако Скавоне продолжил применять силу. В конце концов он вытащил из блузки Ортиз ключи и мобильный телефон. После этого женщину усадили в машину и отвезли в полицейский участок. Впоследствии все обвинения с нее были сняты.

По сведениям издания, Ортиз добилась увольнения Скавоне из правоохранительных органов и получила от полицейского участка компенсацию морального ущерба в размере 200 тысяч долларов.

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