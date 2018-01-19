В США отменили запуск ракеты Atlas V с военным спутником

Американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с военным спутником GEO-4. Такое решение было принято из-за проблемы, связанной с системой подачи жидкого кислорода. Об этом сообщается на сайте ULA.

Запуск предварительно намечен на вечер пятницы, 19 января. Ракета должна стартовать с космодрома на мысе Канаверал. Синоптики с 90-процентной вероятностью утверждают, что погодные условия будут благоприятными.

GEO-4 с программой SBIRS — одна из самых приоритетных космических программ США, отмечает ULA. Спутник сможет предупреждать о ракетном нападении, осуществлять техническую разведку. Компания уже запустила три спутника GEO.

Запуск GEO-4 должен стать 125-м на счету ULA. Кроме того, это 75-й старт ракеты Atlas V с момента ее первого полета в 2002 году.

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