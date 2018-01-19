Принц Уильям оголил лысину

Британский принц Уильям сменил прическу, доверив бритье головы парикмахеру своей жены герцогини Кембриджской Кейт. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, за кардинальное укорачивание волос принц заплатил 180 фунтов стерлингов (более 14 тысяч рублей). Однако парикмахеры, работающие с королевской семьей, опровергают данные о столь высокой сумме.

Газета утверждает, что младший брат Гарри постоянно шутил над его облысением. Срезать волосы посоветовал парикмахер.

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Впервые в новом образе принц появился в лондонской детской больнице Evelina. В здании проходила встреча с участниками программы по поиску работы в Национальной службе охраны здоровья для бывших военных.

Принцу Уильяму 35 лет. В сентябре 2017 года стало известно, что он и Кейт станут родителями в третий раз. У пары уже два ребенка: принцесса Шарлотта Кембриджская родилась в мае 2015 года, а принц Джордж Кембриджский — в июле 2013-го.

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