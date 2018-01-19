Карманники оставили сына Газманова без денег и паспорта во время шопинга

Младший сын известного певца Олега Газманова Филипп стал жертвой карманников в торговом центре «Смоленский пассаж» в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 13 января. «Неизвестный похитил паспорт и дорогостоящий кошелек с крупной суммой денег в долларах и евро на общую сумму более 357 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили, что к ним обратился 20-летний молодой человек, заявивший, что у него похищены паспорт и кошелек с деньгами и документами. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил представитель ведомства. Имя пострадавшего он не сообщил.

В декабре 2017 года стало известно, что в полицию с заявлением о краже в Москве обратился помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По его словам, на Ленинградском проспекте неизвестный, разбив стекло его Mercedes, похитил сумку, в которой лежали деньги, IPhone 6, IPad. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.

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