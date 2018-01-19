Модель plus-size предстала в образе развратной монахини

Американская модель plus-size Эшли Грэм снялась в фотосессии топлес и головном уборе монахини. Снимки опубликовал журнал V Magazine.

На снимке 30-летняя девушка с ярким макияжем придерживает грудь, а на ее голове — апостольник. Головной убор и серьги для съемки предоставил бренд Gucci. В своем Instagram-аккаунте Грэм также выложила несколько кадров с фотосессии. На них она рекламирует различные аксессуары, включая сумки Louis Vuitton, Giorgio Armani и Fendi.

Автором снимков стал популярный американский фотограф Бен Хассетт. «Индивидуальность — это чувство комфорта. Надеюсь, что разговоры о равенстве продолжатся и следующие поколения девушек почувствуют себя уникальными благодаря собственной разнообразности», — рассказала Грэм журналу.

В июле прошлого года сообщалось, что Эшли Грэм представила новую коллекцию нижнего белья, созданную с сотрудничестве с канадским брендом Addition Elle.

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