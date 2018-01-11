Мокрая толстая американка привела в экстаз пользователей сети

Американский дизайнер Габи Грегг создала капсульную коллекцию купальников для полных женщин. Некоторыми снимками и видеозаписями со съемок она поделилась в своем Instagram.

Съемки проходили на водопаде. В них приняли участие несколько моделей plus-size, некоторые из них были одеты в слитные купальники с леопардовым принтом из новой линейки Грегг. Дизайнер опубликовала видеобумеранг с одной из таких моделей. Комментаторы пришли в восторг от девушки.

🚿 @swimsuitsforall A post shared by Gabi Gregg (@gabifresh) on Jan 10, 2018 at 10:16am PST

«Она восхитительна! Настоящая богиня!» — отметил пользователь. Другие назвали ее «леди босс», а многие девушки, подписанные на аккаунт Грегг, заявили, что тоже хотят такой купальник для себя.

Габи Грегг борется за права людей с формами plus-size. Она заявляет, что модели с такими габаритами игнорируются крупными компаниями, с ними не хотят работать, и большинство брендов предпочитают сотрудничать с худыми девушками. Дизайнер более 10 лет доказывает, что полные женщины могут быть не менее привлекательными, чем стройные.

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