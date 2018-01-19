Папа Римский обвенчал пару на борту самолета

Папа Римский Франциск впервые обвенчал на борту личного самолета пару бортпроводников. Об этом сообщает The National Catholic Reporter Publishing Company.

39-летняя Паула Подест и 41-летний Карлос Чифарди познакомились на работе и жили гражданским браком с 2010 года. В течение нескольких лет работали бортпроводниками в южноамериканской авиакомпании Latam. У пары двое детей, и они хотели пожениться раньше. Однако церковь, в которой должна была проходить церемония, разрушилась в результате землетрясения.

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Во время полета из Сантьяго в Икике (Чили) Паула и Карлос обратились к находящемуся на борту понтифику с вопросом, сможет ли он обвенчать их. Тот, услышав их историю, сразу согласился, рассказывают молодожены.

Папа Римский Франциск дал паре несколько наставлений, пожелал достигать вместе новых высот и составил от руки документ, подтверждающий факт заключения брака, скрепив его собственной подписью.

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