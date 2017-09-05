Британская пара 14 месяцев босиком бежала по Южной Америке

Британская пара организовала забег по Южной Америке, на который у путешественников ушло порядка 14 месяцев. На историю Катарины и Дэвида Лоури (Katharine, David Lowrie) обратила внимание газета Daily Mail.

Жители Англии начали свой марафон в октябре 2013 года и завершили его в декабре 2014-го. Они преодолели почти 10,5 тысячи километров, причем большую часть этого пути передвигались босиком.

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Британцы стартовали с мыса Фроуард в Чили, в самой южной точке Южной Америки. Их путь прошел через Аргентину, Боливию и Бразилию. Путешествие четы Лоури закончилось на севере континента в венесуэльском городе Карупано на побережье Карибского моря.

Как вспоминает Катарина, местные жители постоянно говорили путешественникам, что они должны прекратить экспедицию, иначе их съедят ягуары или застрелят террористы. «Сложнее всего было в начале. Нашим нетренированным телам приходилось сталкиваться с холодом и необходимостью пробегать 20 миль (примерно 32 километра) в день», — вспоминает женщина.

Чета Лоури организовала эту экспедицию, чтобы привлечь внимание к вопросу охраны природы в Южной Америке и собрать деньги для общественных организаций, занимающихся этой проблемой. Они также выпустили книгу, в которой рассказывается об их путешествии.

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